Bingöl'de Kenevir Operasyonu: 23 Bin Kök Ele Geçirildi
Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 5 farklı noktada toplamda 23 bin 213 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili işlemler başlatıldı.
Haber ve kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel