Bingöl'de Kenevir Operasyonu: 23 Bin Kök Ele Geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Genç ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 5 farklı noktada yapılan aramalarda toplamda 23 bin 213 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olaya ilişkin işlem başlatıldı.

Haber ve kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,