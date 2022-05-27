Bingöl'de Kaynarpınar köyünün Kayık mezrasının yolu kardan temizlendi - Haberler

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Bingöl'de Kaynarpınar köyünün Kayık mezrasının yolu kardan temizlendi

AA - Bülent Temiz - Güncel
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Bingöl'de Kaynarpınar köyünün Kayık mezrasının yolu kardan temizlendi

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyünün Kayık mezrasının yolu kardan temizlendi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyünün Kayık mezrasının yolu kardan temizlendi.

Karlıova'da kış aylarında yaşanan yoğun kar yağışının ardından bugünlerde Kaynarpınar köyünün Kayık mezrasına gitmek isteyen yazlıkçılar Özel İdare ekiplerinden yolun ulaşıma açılması talebinde bulundu.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu belirli noktalarda kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği bölgede, mezranın yolu ulaşıma açıldı.

Özel İdare ekipleri, kış aylarında kimsenin yaşamadığı Kayık mezrasının yolunu ulaşıma açarak, kar çalışmalarını tamamladı.

AA / Bülent Temiz - Güncel

Karlıova, Bingöl, kar, Güncel, Haberler

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