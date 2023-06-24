Bingöl'de kaybolan çoban bulundu

Bingöl'ün Solhan ilçesinde kaybolan çoban, ekipler tarafından bulundu. Sülünkaş köyünde çobanlık yapan Mehmet Tan'dan (25) haber alamayan yakınları, dün durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye jandarma, AFAD, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Arama Kurtarma ve SAR ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 15 saatlik arama çalışması sonucu Mehmet Tan'a ulaştı. Tan'ın yakınları ekiplere teşekkür etti.