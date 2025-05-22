Bingöl'de Kayadan Süzülen Muhteşem Şelale
Bingöl'ün Solhan ilçesindeki Mutlaca köyünde bulunan ve kayayı oyarak süzülen doğa harikası şelale, ziyaretçilerini büyüledi. Şelale, doğa fotoğrafçısı Yusuf Orta tarafından görüntülendi.
Böyle şelale görülmedi: Kayanın içinden süzülüyor
BİNGÖL - Bingöl'ün Solhan ilçesinde kayayı oyarak süzülen doğa harikası şelale, görenleri kendine hayran bıraktı.
Bingöl'ün Solhan ilçesine bağlı Mutlaca köyünde bulunan saklı şelaleyi görenler gözlerine inanamadı. Kayayı oyarak ilerleyen şelale doğa fotoğrafçısı ve öğretmen Yusuf Orta tarafından görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ALİ ÇİFTÇİ - Güncel