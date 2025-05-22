Bingöl'de Kayadan Süzülen Muhteşem Şelale

Bingöl'de Kayadan Süzülen Muhteşem Şelale
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'ün Solhan ilçesindeki Mutlaca köyünde bulunan ve kayayı oyarak süzülen doğa harikası şelale, ziyaretçilerini büyüledi. Şelale, doğa fotoğrafçısı Yusuf Orta tarafından görüntülendi.

Böyle şelale görülmedi: Kayanın içinden süzülüyor

BİNGÖL - Bingöl'ün Solhan ilçesinde kayayı oyarak süzülen doğa harikası şelale, görenleri kendine hayran bıraktı.

Bingöl'ün Solhan ilçesine bağlı Mutlaca köyünde bulunan saklı şelaleyi görenler gözlerine inanamadı. Kayayı oyarak ilerleyen şelale doğa fotoğrafçısı ve öğretmen Yusuf Orta tarafından görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ALİ ÇİFTÇİ - Güncel
Dünya ile bağlantısı olmayan kabilenin 33 çocuğuna tecavüz eden turist tutuklandı

Dünya ile bağlantısı olmayan kabilenin 33 çocuğuna tecavüz eden turist tutuklandı
Cumhurbaşkanına TSK'da ihraç yetkisi veren düzenleme geri çekildi

Sürpriz karar! Tartışmalı TSK tasarısı geri çekildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD Kovid aşılarına 'Genç erkeklerde kalp hasarı' uyarısı ekleyecek

ABD Kovid aşılarına "Genç erkeklerde kalp hasarı" uyarısı ekleyecek
İşçiler her şeyi anlattı! Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki hakkında bomba iddia

Belediye işçilerini kendi villasında çalıştıran başkan: Gitmezseniz...
Premier Lig'de 17. sırada olan Tottenham, Şampiyonlar Ligi biletini kaptı

Liginde 17. sıradaydı! Şampiyonlar Ligi biletini kaptılar
İcra müdür yardımcısı ve icra katibi rüşvet alırken suçüstü yakalandı

İcra müdür yardımcısı ve katibine rüşvetten suçüstü
Özgür Özel'den heyecanlandıran asgari ücret çıkışı: Temmuz ayında zam alacağız

Heyecanlandıran asgari ücret çıkışı: Temmuz ayında zam alacağız
Merkez'in yıl sonu enflasyon tahmini değişmedi: Yüzde 24

Piyasaların merakla beklediği yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı
Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti

Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.