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Bingöl'de Kavşakta Otomobil Kazası: Bir Yaralı

Bingöl'de Kavşakta Otomobil Kazası: Bir Yaralı
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Bingöl-Muş kara yolundaki Berti Kavşağı'nda meydana gelen kazada, refüje çarpan otomobilin sürücüsü F.P. yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücünün sağlık durumu iyi.

BİNGÖL'de, kavşakta refüje çarpan otomobilin sürücüsü F.P., yaralandı. Kaza, bir özel halk otobüsünün kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Bingöl-Muş kara yolundaki Berti Kavşağı'nda meydana geldi. F.P.'nin kontrolünü yitirdiği 63 AJB 585 plakalı otomobil, refüje çarptı. Kazada sürücü F.P. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada kaza, bir özel halk otobüsünün kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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