Bingöl'de Katil Zanlısı Gözaltına Alındı

Bingöl'de bir kişiyi öldürüp, bir polisi yaralayan firari zanlı polis ekiplerce gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 29 Mart'ta polisten kaçarken açtığı ateş sonucu bir kişiyi öldüren, bir polisi de yaralayan Y.B'nin bulunduğu adres tespit edildi.

Ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalanan zanlı, hakkındaki adli soruşturmayı yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Y.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.