Bingöl'de Kasten Yaralama Suçundan Hükümlü Yakalandı

Bingöl'de kasten yaralama suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri arananların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

???????Genç İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, arananların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda kasten yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.