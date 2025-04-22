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Bingöl'de Karton Bardaklarda Hint Keneviri Ele Geçirildi

Bingöl'de Karton Bardaklarda Hint Keneviri Ele Geçirildi
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Bingöl'ün Genç ilçesinde jandarma ekipleri, karton bardaklara ekilmiş 480 kök Hint keneviri ele geçirdi. Uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bingöl'ün Genç ilçesinde karton bardaklara ekilen 480 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı, ticareti ve yasa dışı ekiminin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Doğanca köyü kırsalında yaptığı aramada karton bardaklarda filizlenen 480 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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