Bingöl'de Karlıova-Erzurum Karayolu'nda Kar Etkili Oldu
Bingöl'ün Karlıova ilçesi Erzurum karayolunun 30'uncu kilometresinde gece saatlerinde etkili olan kar, sürücüleri zor durumda bıraktı. Karayolları ekipleri bölgede yol temizleme çalışmalarına başladı.
BİNGÖL'ün Karlıova ilçesi Erzurum karayolunda kar etkili oldu.
Karlıova- Erzurum karayolunun 30'uncu kilometresi Herdo deresi mevkisinde, akşam saatlerinde kar etkili oldu. Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. İlçede Karayolları ekipleri bölgede yol temizleme çalışması başlattı.