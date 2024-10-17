Bingöl'de Kar Yağışı Sürücülere Zor Anlar Yaşatıyor
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Erzurum karayolunda akşam saatlerinde etkili olan kar, sürücülere zor anlar yaşattı. Karayolları ekipleri yol temizleme çalışmalarına başladı.
BİNGÖL'ün Karlıova ilçesi Erzurum karayolunda kar etkili oldu.
Karlıova- Erzurum karayolunun 30'uncu kilometresi Herdo deresi mevkisinde, akşam saatlerinde kar etkili oldu. Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. İlçede Karayolları ekipleri bölgede yol temizleme çalışması başlattı.
Haber-Kamera: Bülent TEMİZ/KARLIOVA (Bingöl),