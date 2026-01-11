Haberler

Bingöl'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Güncelleme:
Bingöl'de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim 12 Ocak Pazartesi günü bir gün süreyle durduruldu. Valilik, öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının kapanacağını açıkladı.

Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışının aşırı buzlanmaya ve yüksek kesimlerde çığ riskine yol açabileceği yönünde meteorolojik tahminlerin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Tahminler doğrultusunda öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruma amacıyla 12 Ocak Pazartesi günü il merkezimiz ile ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli, hamile, kronik rahatsızlığı olan personelimiz ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaklardır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
