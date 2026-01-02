Bingöl'de 226 Yerleşim Yerinin Yolu Kar Yağışı Nedeniyle Kapandı

BİNGÖL'de kar yağışı nedeniyle kapanan 226 yerleşim yerinin yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

Bingöl Valiliği İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, kent genelindeki 280 köy yolundan merkezde 50, ilçelerden Adaklı'da 32, Genç'te 50, Karlıova'da 35, Kiğı'da 20, Solhan'da 18, Yayladere'de 16 ve Yedisu'da 5 olmak üzere 226 yerleşim yeri yolunun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandığı belirtildi. Açıklamada, çalışmaların 110 personel ve 53 araçla devam ettiği kaydedildi.

BİRİKEN KARLAR İLÇE DIŞINA TAŞINIYOR

Kar kalınlığının yarım metreyi geçtiği Karlıova'da da İlçe Özel İdare ekipleri, köylerdeki hastalar için seferber oldu. Karlıova Belediyesi ekipleri bir yandan mahalle yollarını açmaya çalışırken, diğer yandan çarşı merkezinde cadde ve sokaklarda biriken karları kamyonlarla ilçe dışına taşıyor. Diğer yandan Karayolları ekipleri, Bingöl-Erzurum kara yolunda çalışmalarına aralıksız devam ediyor.