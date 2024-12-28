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Bingöl'de Kar Yağışı 191 Yerleşim Yerinin Yolunu Kapattı

Bingöl'de Kar Yağışı 191 Yerleşim Yerinin Yolunu Kapattı
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Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 191 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Merkezi ve çeşitli ilçelerde kapanan yollar için ekipler çalışmalara devam ediyor.

Bingöl'de kar yağışı nedeniyle 191 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkezde 21, ilçelerden Adaklı'da 32, Genç'te 24, Karlıova'da 38, Kiğı'da 25, Solhan'da 23, Yayladere'de 20, Yedisu'da 8 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Ekiplerin, kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmaları sürüyor.

Bu arada Karlıova'da 4 gündür etkisini sürdüren yağış nedeniyle kar kalınlığı yer yer yaklaşık 1 metreye ulaştı.

Belediye ekipleri ilçe merkezinde yollarda biriken karları temizliyor.

Karayolları 84. Şube Şefliği ekipleri de Bingöl-Erzurum, Bingöl-Elazığ kara yollarında ulaşımın aksamaması için aralıksız çalışma yürütüyor.

Yedisu ilçesinde ise esnaf iş yerlerinin önünde biriken karları temizliyor.

Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel
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