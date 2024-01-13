Üye Girişi
Haberler

Bingöl'de Kar ve Tipi Nedeniyle 112 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Bingöl'de etkili olan kar ve tipi nedeniyle 112 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yolları açmak için çalışma başlattı.

BİNGÖL'de etkili olan kar ve tipi nedeniyle 112 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yolları açmak için çalışma başlattı.

Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle, merkez ve ilçelere bağlı 112 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi ekiplerince, köy yollarının açılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ulaşım Hava Durumu Yerel Haberler Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title