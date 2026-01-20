Haberler

Bingöl'de 215 köye ulaşım sağlanamıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'de etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 215 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor. Dünden bu yana 65 köy yolu ulaşıma açıldı.

BİNGÖL'de kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı 215 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

Bingöl'de dünden bu yana etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kent genelindeki kapalı olan 280 köy yolundan 65'i ulaşıma açıldı. 215 kapalı köy yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince 110 personel ve 53 tam donanımlı iş makinesiyle çalışma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz

Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız ama...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sağlık ocağı tuvaletinde mahremiyet unutuldu: Birisi diğer tarafa bakarsa ne olacak?

Sağlık ocağı tuvaletinde mahremiyet unutuldu
Tom Barrack'ın oyunu! ABD'nin 'gizli' vaatleri Suriye'de kaos getirdi

"Barrack" oyunu! ABD'nin gizli vaatleri kaos getirdi
Avrupa'da savaş çanları çalıyor! Ordu vatandaşların ev ve araçlarına el koyacak

Ülkede savaş hazırlığı! Vatandaşların ev ve araçlarına el konacak
Dünya devi, Süper Lig'e yolladığı yıldızı geri çağırdı

Dünya devi, Süper Lig'e yolladığı yıldızı geri çağırdı
Sağlık ocağı tuvaletinde mahremiyet unutuldu: Birisi diğer tarafa bakarsa ne olacak?

Sağlık ocağı tuvaletinde mahremiyet unutuldu
Bahçeli 'Hodri meydan' diyerek dünyaya çağrı yaptı: Gazze'deki Barış Kurulu'nun başkanı Erdoğan olmalı

Bahçeli'den dünyaya çağrı! "Hodri meydan" deyip Erdoğan'ı işaret etti
Galatasaray'da kader günü

Galatasaray'da kader günü