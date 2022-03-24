Bingöl'de kar kalınlığı 2 metreyi aştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bingöl'de kar kalınlığı 2 metreyi aştı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Bingöl'de kar kalınlığı 2 metreyi aştı

Bingöl'de İl Özel İdare ekiplerinin 2 metreyi aşan kar nedeniyle verdiği mücadele, cep telefonu kamerasına yansıdı.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de İl Özel İdare ekiplerinin 2 metreyi aşan kar nedeniyle verdiği mücadele, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bingöl genelinde kar yağışı, aralıklı olarak etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığının 2 metreyi aştığı öğrenilirken, ekiplerin verdiği mücadele de kameraya yansıdı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül'ün paylaştığı görüntüde, karın 2 metreyi aştığı bölgede ekiplerin zorlu mücadelesi yer aldı.

Üçgül, karla mücadelenin aralıksız sürdüğünü bildirdi.

(Ayhan Turhan/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Bingöl, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title