Bingöl'de kar kalınlığı 2 metreyi aştı
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Bingöl'de İl Özel İdare ekiplerinin 2 metreyi aşan kar nedeniyle verdiği mücadele, cep telefonu kamerasına yansıdı.
BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de İl Özel İdare ekiplerinin 2 metreyi aşan kar nedeniyle verdiği mücadele, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bingöl genelinde kar yağışı, aralıklı olarak etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığının 2 metreyi aştığı öğrenilirken, ekiplerin verdiği mücadele de kameraya yansıdı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül'ün paylaştığı görüntüde, karın 2 metreyi aştığı bölgede ekiplerin zorlu mücadelesi yer aldı.
Üçgül, karla mücadelenin aralıksız sürdüğünü bildirdi.
(Ayhan Turhan/İHA)
İhlas Haber Ajansı / Güncel