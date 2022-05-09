Bingöl'de kanalizasyon kuyusuna düşen kedi yavrusu kurtarıldı
AA - Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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Bingöl'de kanalizasyon kuyusuna düşen kedi yavrusunu itfaiye kurtardı.
BİNGÖL (AA) - Bingöl'de kanalizasyon kuyusuna düşen kedi yavrusunu itfaiye kurtardı.
Karşıya Mahallesinde bir kişi kanalizasyona kedinin düştüğünü fark etti.
İhbarın ardından bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.
Merdivenle kuyuya inen itfaiye personeli, hayvanı düştüğü yerden çıkardı.
Sağlıklı olduğu görülen yavru, annesinin yanına bırakıldı.
AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel