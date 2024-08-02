Bingöl'de Kamyonet Dereye Yuvarlandı: 2 Ölü, 1 Yaralı
Bingöl'ün Genç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet dereye yuvarlandı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.
Bingöl'ün Genç ilçesinde kamyonetin dereye yuvarlanması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet, Geyikdere köyü mevkisinde dereye yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Mücahit B. ve Abdullah A, kaza yerinde hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Yaralanan kişi ambulansla Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.