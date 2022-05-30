Bingöl'de kalp krizinden hayatını kaybeden emniyet müdürü için tören - Haberler

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Bingöl'de kalp krizinden hayatını kaybeden emniyet müdürü için tören

Demirören Haber Ajansı - Aziz Önal - Güncel
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Bingöl'de kalp krizinden hayatını kaybeden emniyet müdürü için tören

BİNGÖL'ün Solhan ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren İlçe Emniyet Müdürü Halil Koç (50), düzenlenen törenin ardından İstanbul'a uğurlandı.

BİNGÖL'ün Solhan ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren İlçe Emniyet Müdürü Halil Koç (50), düzenlenen törenin ardından İstanbul'a uğurlandı.

İlçe Emniyet Müdürü Halil Koç, dün akşam saatlerinde Elmasırtı köyü ziyaretinden dönerken, araçta kalp krizi geçirdi. Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Koç için İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Emniyet Müdürü Ali Canpolat, Koç'un eşi Özlem Koç ile çocukları, kurum amirleri ve emniyet personeli katıldı. Meslektaşlarının omuzlarında alana getirilen Koç'un Türk bayrağına sarılı naaşı, İl Müftüsü Mustafa Topal'ın ettiği duanın ardından cenaze aracına alındı. Koç'un cenazesi defnedilmek üzere uçakla İstanbul'a uğurlandı.


Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Güncel

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