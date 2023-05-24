Bingöl'de kalleşçe şehit edilen 33 asker anıldı

30 yıl sonra Bingöl'e gelen asker: "Burada teröristleri temizledikleri için olaylar olmadığı için mutluyum"

BİNGÖL - Bingöl'de 24 Mayıs 1993'te 33 askerin şehit edildiği olayda bölücü terör örgütlerince teslim alınan ve 35 gün sonra Tunceli'de bırakılan Konyalı Durmuş Karahan, 30 yıl sonra Bingöl'e geldi. Karahan, "Burada teröristleri temizledikleri için olaylar olmadığı için mutluyum" dedi.

24 Mayıs 1993'te acemi birliklerini tamamlayan ve Malatya'daki toplanma merkezine geçerek usta birliklerine gitmek için yola çıkan sivil ve silahsız 33 er, Bingöl-Elazığ kara yolunda bölücü terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından pusuya düşürülüp şehit edilmişti. 24 Mayıs 1993 yılında bölücü terör örgütü tarafından yolları kesilerek şehit edilen 33 asker için anma programı düzenlendi. Programa o dönemde yaralanan askerler de katıldı. İstiklal Marşı, saygı duruşu ve çelenk sunmanın ardından, Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği Vahap Baysal, günün anlam ve önemine binaen açıklamalarda bulundu. Şehitleri hiçbir zaman unutmadıklarının altını çizen Baysal, "Şehitler vurulunca değil, unutulunca ölürler. Bizler de şehitlerimizi unutmamak ve unutturmamak için her yıl 24 Mayıs'ta burada anma programı düzenliyoruz. Anma programı yaparken asla acıları tazelemek amacında değiliz. Buradaki amacımız Türkiye'mizin geçmiş olduğu o kaotik ve karanlık günleri genç nesillerimize hatırlatmak ve ülkemizin nereden nereye geldiğini anımsatmaktır. Amacımız, ülkemiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi unutmadığımızı ve unutmayacağımızı bir kez daha tüm dünyaya haykırmak, aziz ruhlarına Fatihalar okumaktır. Allah'a şükürler olsun ki biz Bingöl halkı olarak şehitlerimize, ailelerine ve gazilerimize her zaman sahip çıktık ve ne pahasına olursa olsun bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

30 yıl sonra silah arkadaşlarının şehit edildiği Bingöl'e geldi

Tam 30 yıl önce bu tarihte PKK'lı teröristlerce alıkonulan ve 35 gün sonra Tunceli'de serbest bırakılan Durmuş Karahan, anma programı nedeniyle Konya'dan Bingöl'e geldi. Hüzünlü olduğunu belirten Karahan, bu bölgenin teröristlerden temizlenmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi. Karahan, "Toplanma alanım Malatya'ydı. Malatya'da Van'a gidecektim. 50 askerdik, iki yarım otobüstü. Yolda önümüzü kestiler, bizi dağa götürdüler. Dağda da ayırdılar. Bir kısmını ayırdılar, bir kısmını da çatışma anında bıraktılar. Biz en son 35 gün kaldık, ondan sonra bizi de Tunceli'de bıraktılar. Ben buraya 30 yıldır hiç gelmedim. Yeni geldim, gelmek de istemiyordum ama şehitlerimiz için geldim. Buralar teröristlerden ayıklanınca şehitlerimiz için, vatandaşlarımız için, askerlerimizi ziyaret etmek için geldim. 30 yıl sonra geldiğim için de çok hüzünlüyüm. Çok da mutluyum, burada teröristleri temizledikleri için olaylar olmadığı için mutluyum" şeklinde konuştu.

Anma programına Vali Kadir Ekinci, 8'inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, il müdürleri, askeri personel ve vatandaşlar katıldı.

Anma programı, şehitlerin anıtına karanfil bırakılmasının ardından sona erdi.