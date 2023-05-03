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Bingöl'de kağıt bardakta yetiştirilen 3 bin 340 kök kenevir ele geçirildi

Bingöl'de kağıt bardakta yetiştirilen 3 bin 340 kök kenevir ele geçirildi

Güncel Haberler

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda kağıt bardaklarda yetiştirilen 3 bin 340 kök Hint keneviri bulundu.

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda kağıt bardaklarda yetiştirilen 3 bin 340 kök Hint keneviri bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terörün finansmanının önlenmesine yönelik "Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz Operasyonu gerçekleştirdi.

Jandarma, operasyon kapsamında ilçe kırsalında yaptığı aramada, kağıt bardaklarda yetiştirilen 3 bin 340 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel

Bingöl Güncel Haberler

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