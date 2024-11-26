Bingöl'de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Etkinlikler Düzenlendi

Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla etkinlikler yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında farkındalık oluşturmak ve toplumsal bilinci artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler yapıldı.

Bu kapsamda, Vali Ahmet Hamdi Usta başkanlığında ve ilgili kurumların il müdürlerinin katılımıyla yapılan koordinasyon kurulu toplantısında, kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla kurumlar arası iş birliği ve çözüm odaklı stratejiler görüşüldü.

Etkinler çerçevesinde "Size Bir Mesajımız Var" isimli fotoğraf sergisini açıldı, kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik açılan stantta da şiddetin önlenmesi, kadın hakları ve destek mekanizmaları hakkında vatandaşlar bilgilendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy, şiddete sıfır tolerans ilkesi ile en ücra yerlere ulaşılarak "Şiddet Karşısında Yalnız Değilsiniz Biz Varız" anlayışı ile hizmet ettiklerini belirtti.