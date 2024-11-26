Üye Girişi
Haberler
Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı'ya para ödediklerini itiraf etti

Sanık sandalyesine oturan başhekimden Fırat Sarı'yı zora sokacak itiraf

 Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan'la görüşmek için yazılı başvuru yaptı

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti ilk adımı attı

 'Ahmet Özer' tartışması tansiyonu yükseltti, İmamoğlu çileden çıktı

İBB Meclisi'nde tansiyon yükseldi, İmamoğlu çileden çıktı
Ankara'da görüşme hareketliliği! Bahçeli ve Ahmet Türk'ten art arda açıklamalar

Bahçeli "Ağaların kapısı açık olur" dedi, Ahmet Türk'ten yanıt gecikmedi

Bingöl'de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Etkinlikler Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleyerek kadına yönelik şiddetin önlenmesi için farkındalık oluşturdu.

Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla etkinlikler yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında farkındalık oluşturmak ve toplumsal bilinci artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler yapıldı.

Bu kapsamda, Vali Ahmet Hamdi Usta başkanlığında ve ilgili kurumların il müdürlerinin katılımıyla yapılan koordinasyon kurulu toplantısında, kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla kurumlar arası iş birliği ve çözüm odaklı stratejiler görüşüldü.

Etkinler çerçevesinde "Size Bir Mesajımız Var" isimli fotoğraf sergisini açıldı, kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik açılan stantta da şiddetin önlenmesi, kadın hakları ve destek mekanizmaları hakkında vatandaşlar bilgilendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy, şiddete sıfır tolerans ilkesi ile en ücra yerlere ulaşılarak "Şiddet Karşısında Yalnız Değilsiniz Biz Varız" anlayışı ile hizmet ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel
img

17 yaşındaki genç kızın acı sonu
img

Bakan Şimşek enflasyon düşüşü için net tarih verdi
img

Eski hakem, Süper Lig devini nasıl şampiyonluktan ettiğini itiraf etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İZSU İzmir su kesintisi! 26-27 Kasım Ödemiş, Seferihisar, Selçuk su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Neşeli Günler filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Neşeli Günler filmi ne zaman, nerede çekildi? Bir Gece Masalı 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Gece Masalı 14. bölüm fragmanı izleme link var mı? CANLI maç izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Şampiyonlar Ligi maçları nereden izlenir? Bir Gece Masalı 13. bölüm full HD tek parça izleme linki 26 Kasım Salı! Bir Gece Masalı canlı izle! 26 Kasım Salı Bir Gece Masalı 13. bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu? 27 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Balık, Yengeç, Oğlak, Koç burcu yorumu! 27 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları İstanbul Eğitim ve Araştırma (Samatya) Hastanesi'nde yangın mı çıktı? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 26 Kasım Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? GELİNİM MUTFAKTA 26 KASIM PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 26 Kasım Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı? Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta? (UEFA Avrupa Ligi)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.