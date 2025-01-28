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Bingöl'de Kaçakçılık Operasyonu: 1 Şüpheli Adli İşleme Tabii Tutuldu

Bingöl'de Kaçakçılık Operasyonu: 1 Şüpheli Adli İşleme Tabii Tutuldu
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Bingöl'de gerçekleştirilen operasyon sonucunda 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonda çeşitli elektronik eşyalar ve silahlar ele geçirildi.

Bingöl'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 34 cep telefonu, 24 kablosuz kulaklık, 10 akıllı saat, 20 kablolu kulaklık, 65 şarj kablosu, ruhsatsız av tüfeği ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel
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