Bingöl'de Kaçak Tarihi Eser Yakalandı

Bingöl'de tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 11 sikke ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı ve tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Sancaklı köyünde önleyici kolluk devriyesi sırasında durumlarından şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 11 sikke ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.