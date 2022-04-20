Bingöl'de kaçak 260 paket sigara ve 10 cep telefonu ele geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda 260 paket kaçak sigara ve 10 cep telefonu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçe kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında bir kişi durduruldu.

Ekipler, şüphelinin çantasında yaptığı aramada gümrük kaçağı 260 paket sigara ile 10 cep telefonu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.