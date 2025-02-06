Bingöl'de Kaçak Kazı Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında

Bingöl'de kaçak kazı ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapan ve tarihi eser bulunduran şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda Sancak beldesinde yaptığı uygulama sırasında bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada tarihi eser niteliği bulunan işlemeli ve desenli çömlek parçaları ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.