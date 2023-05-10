Bingöl'de jandarmadan ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi

Bingöl'de jandarma trafik ekipleri ilkokullarda öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Genel Komutanlığının "Yolların Dili" projesi kapsamında merkez Sarıçiçek köyü Şekerpancarı İlkokulu ve Yedisu ilçesinde Kabaoluk köyü Kürdan İlkokulunda öğrencilere bilgilendirici trafik semineri verildi.

Öğrencilere yaya geçidi brandası üzerinde uygulamalı olarak trafik eğitimi veren jandarma trafik ekipleri, seminer faaliyetinden sonra öğrencilere jandarma logolu şapka ve çeşitli hediyeler dağıttı.