Bingöl'de jandarma ve polisten helikopterli trafik denetimi Bingöl'de polis ve jandarma ekiplerince Kurban Bayramı dolayısıyla helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Bingöl'de polis ve jandarma ekiplerince Kurban Bayramı dolayısıyla helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kara yollarında sorun yaşanmaması için denetimlerini artırdı. Kara yollarında belirli bölgelerde tedbir alan ekiplere helikopterle de havadan destek verildi. Denetimlere katılan İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Çağatay Arpaçay, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Komiseri Ali İnceler, Bingöl-Muş, Bingöl-Erzurum ve Bingöl-Diyarbakır kara yolları ile kent merkezindeki kavşaklarda havadan tespit ettikleri hatalı sürücüleri telsiz aracılığıyla uygulama noktalarına bildirdi. Kara yollarındaki araç yoğunluğunu havadan denetleyen ekipler, hatalı ve kural ihlali yapan sürücülere ceza kesti. Vatandaşların can ve mal güvenliği için bayram tatili süresince ekiplerin denetimlerini sürdüreceği bildirildi. AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel Kurban Bayramı Jandarma Bingöl Güncel Haberler

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