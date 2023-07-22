Bingöl'de Jandarma Operasyonunda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Bingöl'de jandarma tarafından yapılan operasyonda tarlada 570 kök kenevir bitkisi ve çalılıklar arasına gizlenmiş 12 kilo 188 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı'nın faaliyetleri sonucunda uyuşturucu madde bulunan tarla tespit edilmiş ve adli işlemlere başlanmıştır.

Bingöl'de jandarma tarafından icra edilen operasyonda tarlada 570 kök kenevir bitkisi ile çalılıklar arasına gizlenmiş 12 kilo 188 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Uyuşturucu ile Mücadele ve Narkotik Tespit Değerlendirme Planı çerçevesinde Genç ilçesi kırsalında icra edilen faaliyet neticesinde, 1 tarla içerisinde 570 kök kenevir bitkisi ve arazide çalılıklar arasına gizlenmiş vaziyette 12 kilo 188 gram toz esrar maddesi ele geçirilmiş olup, Cumhuriyet Savcısından alınan talimatlar doğrultusunda, adli işlemlere başlanılmıştır" denildi. - BİNGÖL