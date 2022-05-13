Bingöl'de itfaiye erleri buldukları yavru köpekleri biberonla besledi

KARLIOVA, BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde itfaiye erleri buldukları yavru köpeklerin 2 gün boyunca beslenmesini biberonla yaptı.

Karlıova Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, çöp konteynerinin yanında kutu içinde buldukları 6 yavru köpeği kuruma getirdi.

Köpeklerin annelerini bulamayan ekipler, iki gün boyunca yavru köpekleri biberonla besledi.

İtfaiye eri Murat Çelik, bir ihbar üzerine gittikleri bölgede çöp konteynerinin yanında kutuda yavru köpekleri gördüklerini belirterek, "Biz de onları kuruma getirdik ve sütle beslenmelerini sağladık. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bilgi verildi, onlar da gelip yavruları aldı." dedi.