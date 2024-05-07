Bingöl'de İstinat Duvarında Mahsur Kalan Koyun İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Bingöl'ün kent merkezinde istinat duvarına çıkan koyun, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sahibi koyunu indiremeyince yardım isteyen Bingöl Belediyesi, itfaiye ekiplerini görevlendirdi. İstinat duvarından başarılı bir şekilde indirilen koyun, sahibine teslim edildi. Koyunun sahibi, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Bingöl'de istinat duvarında mahsur kalan koyun, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kent merkezinde Çapakçur Viyadüğü'nün alt kısmındaki istinat duvarına çıkan koyun, burada mahsur kaldı.
Sahibi koyunu duvardan indiremeyince Bingöl Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
İtfaiye ekiplerince istinat duvarından indirilen koyun sahibine teslim edildi.
Koyunun sahibi, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.