Bingöl'de iş makinesinin üzerine çığ düştü; operatör kendi imkanlarıyla kurtuldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bingöl'de iş makinesinin üzerine çığ düştü; operatör kendi imkanlarıyla kurtuldu

Demirören Haber Ajansı - Aziz Önal - Güncel
 - Güncelleme:
Bingöl'de iş makinesinin üzerine çığ düştü; operatör kendi imkanlarıyla kurtuldu

BİNGÖL'de yoğun kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken, özel bir iş makinesinin üzerine çığ düştü.

BİNGÖL (DHA) - BİNGÖL'de yoğun kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken, özel bir iş makinesinin üzerine çığ düştü. İş makinesinin operatörü kendi imkanları ile kar yığınının altından çıktı.

Olay, Bingöl Sancaklı köy yolunda meydana geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması çalışmalarına katılan Metin Yanık'ın kullandığı iş makinesinin üzerine çığ düştü. Çığ altında kalan makineden kendi imkanları ile kurtulan Yanık'ın ihbarı üzerine bölgeye kurtarma ekipleri gönderildi. Ekipler, kar yığının altında kalan iş makinesini çıkarmak için çalışma başlattı.


Bingöl'de iş makinesinin üzerine çığ düştü; operatör kendi imkanlarıyla kurtuldu

Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Güncel

Bingöl, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title