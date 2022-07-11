Bingöl'de ineğe çarpan otomobildeki 7 kişi yaralandı
AA - Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel
Bingöl'ün Solhan ilçesinde otomobilin ineğe çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.
Bingöl'ün Solhan ilçesinde otomobilin ineğe çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.
M.Y'nin kullandığı 07 GF 375 plakalı otomobil, Muş-Bingöl kara yolunun doğu beton santrali yakınlarında ineğe çarptı.
Kazada sürücü ile araçtaki 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ile polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel