Bingöl'de İneğe Çarpan Araçta Bir Kişi Yaralandı
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç ineğe çarparak hasar gördü. Araçta bulunan bir kişi yaralanırken, çarpmanın etkisiyle inek telef oldu.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ineğe çarpan hafif ticari araçtaki bir kişi yaralandı.
Bingöl-Erzurum kara yolunda S.D. idaresindeki 35 BCS 402 plakalı hafif ticari araç ineğe çarptı.
Kazada, araçta bulunan A.D. yaralandı.
Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan, aracın çarptığı inek telef oldu.