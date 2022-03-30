Bingöl'de İl Değerlendirme Toplantısı yapıldı

BİNGÖL (AA) - Bingöl Valisi Kadir Ekinci başkanlığında, İl Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda, kurum amirlerince takip edilen projeler ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında sunum yapıldı ve bilgi paylaşımında bulunuldu.

Kentte yapılan hizmetlerin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi ile hizmetlerde yaşanan aksaklıkların ve eksikliklerin giderilmesi konularının değerlendirildiği toplantıda, koordinasyona ihtiyaç duyulan konularda kurum temsilcilerinin görüşleri alındı.

Vali Ekinci, toplantıdaki konuşmasında, zaman mefhumu gözetmeden halkın refahını ve huzurunu temin ile mükellef olduklarını belirtti.

Her daim bu prensiple çalışılması gerektiğini kaydeden Ekinci, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın, anlayışıyla vatandaşlarımızın dile getirdiği sorun ve talepleri hususunda çözüm odaklı olarak gerekli hassasiyeti göstermeliyiz. İnsanımızın derdine deva olabilmek, kapımızı çalanın müşkülüne çözüm bulmak en büyük mutluluğumuz olacaktır." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Vali Yardımcıları Fatih Kaya, Abdullah Özübek, Muhammed Deniz Kılınç ile kurum müdürleri katıldı.