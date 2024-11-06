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Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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Bingöl'ün Solhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

E.Ö. yönetimindeki 34 DHC 285 plakalı otomobil, Şehit Mehmet Türksever Bulvarı'nda A.Z'nin kullandığı 34 BIR 689 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Solhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel
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