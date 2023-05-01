Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı
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Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
İlknur G. yönetimindeki 06 HC 6390 plakalı otomobil, D-300 kara yolu Simani Mahallesi mevkisinde Muhammed E.B. idaresindeki 25 LF 315 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada araçlardaki 10 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel