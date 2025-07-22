Bingöl'de İki Katlı Binada Yangın Çıktı

Bingöl'de İki Katlı Binada Yangın Çıktı
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Bingöl'ün İnanlı Mahallesi'nde bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu ikinci kattaki daire kullanılamaz hale geldi.

Bingöl'de iki katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İnanlı Mahallesi'ndeki binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın kısa sürede büyüdü.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu ikinci kattaki daire kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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