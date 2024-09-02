Bingöl'de İki Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Kişi Yaralandı
Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında, V.T. yönetimindeki bir hafif ticari araç ile M.G'nin kullandığı başka bir hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bingöl'de iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
V.T. yönetimindeki 02 ABA 885 plakalı hafif ticari araç, Çayağzı köyü mevkisinde, M.G'nin kullandığı 12 AK 456 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.