Bingöl'de İki Ağaçlık Alanda Yangın: Küçük Çaplı Hasar Oluştu

Bingöl'ün Genç ilçesinin Yoldaşan köyü ile Ekinyolu köyündeki ağaçlık alanlarda çıkan yangınlar, hızlı müdahale ile kontrol altına alındı. Yangınlar küçük çaplı zararlara yol açtı.

Bingöl'de iki ayrı ağaçlık alanda çıkan yangınlar küçük çaplı hasara yol açtı.

Genç ilçesinin Yoldaşan köyü ile merkeze bağlı Ekinyolu köyündeki ağaçlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangınlar çıktı.

İhbar üzerine yangın mahallerine Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle iki farklı yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangınlar, söz konusu ağaçlık alanlarda küçük çaplı zararlara neden oldu.