BİNGÖL'DE HUSUMETLİ AİLELER BARIŞTIRILDI

BİNGÖL'ün Adaklı ilçesinde 4 yıl önce aralarında husumet başlayan Şam ve Dumlu aileleri, düzenlenen törenle barıştırıldı.

Adaklı ilçesinde 4 yıl önce Şam ve Dumlu aileleri arasında yaşanan kavganın ardından husumet başladı. Kentin ileri gelenlerinin araya girmesiyle her iki aile üyeleri de barışmayı kabul etti. Bingöl merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde bir restoranda barış töreni düzenlendi. Törene Adaklı Kaymakamı Burak Bozkurt Gürses, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serdar Kenğer ve kanaat önderleri katıldı. Kur'an-ı Kerim'in okunması ve duaların ardından taraflar el sıkışarak husumeti sonlandırdı.

Kaymakam Burak Bozkurt Gürses, 'Bugünkü bu buluşmanın tüm küslüklerin sona ermesine, bundan sonra ilçemizde, ilimizde, ülkemizde dostluğa, kardeşliğe, huzura, mutluluğa vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Bu süreçte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu programla artık inşallah, hep hayırlara ve güzelliklere şahit oluruz. İki aileye ömür boyu kardeşlik, birlik ve beraberlik içerisinde huzur ve mutluluk diliyorum. Bizim birbirimizden başka hiç kimsemiz yok. Birbirimize sahip çıkmalıyız, küskünlükleri, dargınlıkları bir kenara bırakmalıyız' dedi. (DHA)