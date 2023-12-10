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Bingöl'de HÜDA PAR'dan Filistin'e destek mitingi

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Bingöl'de HÜDA PAR İl Başkanlığınca düzenlenen mitingde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı.

Bingöl'de HÜDA PAR İl Başkanlığınca düzenlenen mitingde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı.

Genç Caddesi'nde düzenlenen miting Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Mitinge katılanlar "Soykırıma 'dur' de" ve "Çocuklar ölüyor" yazılı dövizler taşıdı, İsrail aleyhine slogan attı.

Mitingde konuşan HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, meydanlara çıkma sebeplerinin İsrail'e tepkilerini göstermek olduğunu söyledi.

" Gazze'de soykırım uygulanmaktadır, Gazze'de insanlık suçu işlenmektedir." diyen Dinç, havadan ve karadan saldırılarla sivillerin katledildiğini belirtti.

Dinç, hastanelerin hedef alındığına işaret ederek, bazı ülkelerin de bu saldırılara destek verdiğini aktardı.

Gazze'de ilaç ve cerrahi malzeme sıkıntısı yaşandığını dile getiren Dinç, şunları kaydetti:

"Çocuklar anestezi yapılamadan ameliyat ediliyor. Binlerce kardeşimiz şehit, on binlerce kardeşimiz yaralı. Bu soykırıma asla sessiz kalmayacağız. Siyonist işgalciler sürekli çocukları katlediyorlar."

HÜDA PAR İl Başkanı Refik Alpaya da İsrail'in zorunlu tehcir ile Filistin halkını vatanından çıkarmaya çalıştığını belirtti.

İsrail'in şu ana kadar çok sayıda Filistinliyi topraklarından sürdüğünü, binlercesini de şehit ettiğini vurgulayan Alpaya, "Binlerce Filistinli kadın ve erkek zindanlarda yıllardır esir tutuldu." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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