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BİNGÖL'DE HÜDA PAR'DAN 'AKSA TUFANI'NA DESTEK' MİTİNGİ

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BİNGÖL'de, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) İl Başkanlığı tarafından 'Aksa Tufanı'na Destek' mitingi düzenlendi.

BİNGÖL'de, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) İl Başkanlığı tarafından 'Aksa Tufanı'na Destek' mitingi düzenlendi.

Bingöl'de Genç Caddesi'nde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki için HÜDA PAR Bingöl İl Başkanlığı tarafından 'Aksa Tufanı'na Destek' mitingi düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinliğe katılanlar, 'Soykırıma dur de', 'Çocuklar öldü, ölüyor' ve 'Katil İsrail' yazılı dövizler taşıdı. Ayrıca, çocuklar da yaralanmış Filistinli çocukları temsil eden kostümler giydi. HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Siyonizmin soykırım ve katliamlarına alışmayacaklarını belirterek, şunları söyledi

Havadan, karadan, denizden çocuklar, kadınlar katlediliyor, hastaneler hedef alınıyor. Bu soykırıma karşı ikiyüzlü Batı da destek veriyor. İslam ülkeleri de zillet içerisinde debeleniyorlar. Bugün Gazze'de ilaç, kemik kırıkları için kullanılan fiksatör, cerrahi malzeme yok. Çocuklar anestezi yapılamadan ameliyat yapılıyor. Binlerce kardeşimiz şehit, on binlerce kardeşimiz yaralıdır ve biz bu soykırıma asla sessiz kalmayacağız. Bugün bu soykırıma sessiz kalmak, bu soykırımı işlemekten daha büyük bir vahşettir. Siyonist işgalciler sürekli çocukları katlediyorlar, acaba neden sürekli çocuklara saldırıyorlar. Bunlar kendilerini soykırımdan geçiren Firavun'a özeniyorlar. Firavun da kendi sonunu getiren çocuklardan korkuyordu. Bu Siyonistlerin sonu da Firavun gibi olacak.(DHA)

Aziz ÖNALBİNGÖL,(DHA)-

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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