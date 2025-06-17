Bingöl'de Hortum Çiftçilerin Otlarını Uçurdu
Bingöl'ün Solhan ilçesinde çıkan hortum, tarla temizliği yapan çiftçilerin topladığı otları metrelerce havaya savurdu. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.
BİNGÖL'ün Solhan ilçesinde çıkan hortum, tarlada çiftçilerin topladığı otları uçurdu. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.
Solhan ilçesi Yenidal köyü Ziyaret mezrasındaki bir tarlada, dün hortum çıktı. Hortumun etkisiyle çiftçilerin topladığı otlar uçarken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde; bazı ot balyalarının metrelerce yükseğe savrulduğu görüldü.
Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel