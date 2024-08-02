Bingöl'de Hint keneviri ve esrar operasyonu

Bingöl'ün Genç ilçesinde 815 kök Hint keneviri ve 3 kilo 762 gram kubar esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekiminin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ilçenin 3 noktasında arama yapan ekipler, 815 kök Hint keneviri ve 3 kilo 762 gram kubar esrar ele geçirdi.