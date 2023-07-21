Bingöl'de Hint keneviri operasyonu: 570 kök kenevir ve 12 kilo esrar ele geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda, 570 kök Hint keneviri ile araziye gizlenmiş 12 kilo 188 gram toz esrar ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik arama yapıldı. Şüpheli ya da şüphelilerin bulunması için soruşturma başlatıldı.