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Bingöl'de Hint keneviri operasyonu: 570 kök kenevir ve 12 kilo esrar ele geçirildi

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Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda, 570 kök Hint keneviri ile araziye gizlenmiş 12 kilo 188 gram toz esrar ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik arama yapıldı. Şüpheli ya da şüphelilerin bulunması için soruşturma başlatıldı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda 570 kök Hint keneviri ile araziye gizlenmiş 12 kilo 188 gram toz esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik istihbari çalışmalar neticesinde ilçe kırsalında arama gerçekleştirdi.

Operasyonda, tarlaya ekilmiş 570 kök Hint keneviri ile çalılıklar arasına gizlenmiş 12 kilo 188 gram toz esrar ele geçirildi.

Şüpheli ya da şüphelilerin bulunması için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel

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