Bingöl'de Hint Keneviri Operasyonu: 4 Bin 763 Kök Ele Geçirildi

Bingöl'de Hint Keneviri Operasyonu: 4 Bin 763 Kök Ele Geçirildi
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Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 4 bin 763 kök Hint keneviri ele geçirildi. Uyuşturucu madde imalatı ve yasa dışı ekimle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda adli işlem başlatıldı.

Bingöl'de düzenlenen operasyonlarda 4 bin 763 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imalatı, ticareti ve yasa dışı ekiminin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Genç ve Solhan ilçelerinin kırsal kesimlerinde gerçekleştirdikleri operasyonlarda, 4 bin 763 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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