Bingöl'de Hijyen Takip Sistemi Uygulaması Başlatıldı

Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü, vatandaş memnuniyetini artırmak ve temizlik hizmetlerini daha etkin takip edebilmek amacıyla hastanelerde "Hijyen Takip Sistemi" uygulamasını başlattı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, uygulama kapsamında umumi alan tuvaletlerine karekod yerleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımız karekodu okutarak temiz, az kirli, çok kirli seçeneklerinden birini işaretleyebilecek. Bildirimler SMS sistemi üzerinden hastane yöneticilerine ulaşacak ve anlık müdahale gereken durumlara hızla müdahale edilecektir. Temizlik değerlendirmeleri artık vatandaşlarımızın geri bildirimleri dikkate alınarak yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Uygulamanın ilk olarak Genç Devlet Hastanesinde hayata geçirildiği kaydedilen açıklamada, sistemin kısa sürede tüm hastanelerde uygulanmasının planlandığı bildirildi.

Vatandaşların görüşleri doğrultusunda daha temiz ve sağlıklı ortamlar için çalışmaların sürdürüleceği kaydedildi.