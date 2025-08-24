Bingöl'de Hijyen Takip Sistemi Uygulaması Başlatıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü, vatandaş memnuniyetini artırmak ve temizlik hizmetlerini daha etkin takip edebilmek amacıyla hastanelerde 'Hijyen Takip Sistemi' uygulamasını başlattı. Sistemde, umumi alan tuvaletlerine yerleştirilen karekodlar sayesinde vatandaşlar temizliği değerlendirebilecek.

Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü, vatandaş memnuniyetini artırmak ve temizlik hizmetlerini daha etkin takip edebilmek amacıyla hastanelerde "Hijyen Takip Sistemi" uygulamasını başlattı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, uygulama kapsamında umumi alan tuvaletlerine karekod yerleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımız karekodu okutarak temiz, az kirli, çok kirli seçeneklerinden birini işaretleyebilecek. Bildirimler SMS sistemi üzerinden hastane yöneticilerine ulaşacak ve anlık müdahale gereken durumlara hızla müdahale edilecektir. Temizlik değerlendirmeleri artık vatandaşlarımızın geri bildirimleri dikkate alınarak yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Uygulamanın ilk olarak Genç Devlet Hastanesinde hayata geçirildiği kaydedilen açıklamada, sistemin kısa sürede tüm hastanelerde uygulanmasının planlandığı bildirildi.

Vatandaşların görüşleri doğrultusunda daha temiz ve sağlıklı ortamlar için çalışmaların sürdürüleceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel
Barış Alper için Galatasaray'dan 6 şart! Dursun Özbek birinden bile taviz vermiyor

Barış Alper için 6 şart! Dursun Özbek birinden bile taviz vermiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benfica'dan Portekiz basının Kerem Aktürkoğlu iddiasına olay yanıt

Kerem'le ilgili bomba iddia! Kulüp bu görüntüyü paylaşarak yanıt verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.