Bingöl'de heyelan; köy yolu çöktü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bingöl'de heyelan; köy yolu çöktü

Demirören Haber Ajansı - Aziz Önal - Güncel
 - Güncelleme:
Bingöl'de heyelan; köy yolu çöktü

BİNGÖL'de, Yelesen-Aşağıköy grup köy yolunda heyelan sonrası kısmen çökme oldu.

BİNGÖL'de, Yelesen-Aşağıköy grup köy yolunda heyelan sonrası kısmen çökme oldu. Ulaşımın kontrollü sağlandığı yolda İl Özel İdaresi ekipleri, çalışma başlattı.

Merkeze bağlı Yelesen-Aşağıköy grup köy yolunda heyelan meydana gelirken, kısmen çökme oldu. İhbarla bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri, sevk edildi. Ekiplerin güvenlik önleminin ardından yolda ulaşım, kontrollü sağlanmaya başlandı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, bölge halkının heyelan riskine karşı dikkatli olması gerektiğini söyledi.


Bingöl'de heyelan; köy yolu çöktü

Bingöl'de heyelan; köy yolu çöktü

Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title