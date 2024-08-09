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Bingöl'de hayvan otlatırken kayalıklardan düşen kadın helikopterle hastaneye yetiştirildi

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Bingöl'ün Solhan ilçesinde hayvanlarını otlatırken dengesini kaybederek kayalıklardan düşen Fahriye Barlı, askeri helikopterle hastaneye yetiştirildi.

BİNGÖL'ün Solhan ilçesinde hayvanlarını otlatırken dengesini kaybederek kayalıklardan düşüp yaralanan Fahriye Barlı (51), askeri helikopterle hastaneye yetiştirildi.

Solhan ilçesine bağlı Gençtavus köyü kırsalında Fahriye Barlı, hayvanlarını otlattığı sırada dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Ailesinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yoğun çalışma sonucu zorlu arazide mahsur kalan Barlı'ya ulaştı. Ağır yaralanan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yapan ekipler, Barlı'nın hastaneye sevk edilmesi için Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığından helikopter talep etti. Bölgeye gelen Sikorsky tipi helikopterle bulunduğu bölgeden alınan Fahriye Barlı, Bingöl Devlet Hastanesi'ne ulaştırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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